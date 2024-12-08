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Haber Merkezi

Suriye'de bugün tarihi bir gün yaşanıyor...

Ülkede 2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta Beşar Esad rejimi devrildi.

27 Kasım'da başlayan muhalif ilerleyişte, sırasıyla Halep, Hama Humus ve Şam ele geçirildi.

Türkiye hükümet olarak muhalif güçlere desteğini gösterirken CHP bu süre zarfında çatışmaların durdurulmasını ve Esad'dan yana tavır alınmasını istedi.

Hatırlanacağı üzere çatışmaların başladığı ilk günlerde de CHP Lideri Özgür Özel, Suriye'de Türkiye olarak macera aranmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Yine Özel, tek çarenin Esad ile barış diyaloğunun kurulması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"SMO KUVA-Yİ MİLLİYE'YE BENZETİLEMEZ"

Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları hiç utanmadan sıkılmadan Kuva-yi Milliye’ye, Kilis’i Fransız’dan kurtaran Kuva-yi Milliye ‘ye, İzmir’de Yunan’ın denize döken Kuva-yi Milliye ‘ye oradaki Özgür Suriye Ordusu’nu benzetip, orada bir iç savaşı körükleyip, buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu.



Şimdi de kendileri ağzında bir şeyler yuvarlıyorlar ama sosyal medyadan trolleri yazanları çizenleri yok ‘Fetih Hareketi’, yok ‘Türkiye toprak kazanıyor’ diyor.

ESAD'LA ACİL TEMAS