CHP'nin TBMM başkan adayı belli oldu

CHP'nin TBMM başkan adayı Anlara Milletvekili Haluk Koç oldu.

TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü yeni TBMM Başkanı'nı seçmek üzere toplanacak.

AK Parti, geçtiğimiz haftalarda Meclis Başkanı adayı olarak yeniden Mustafa Şentop'u göstermişti.

CHP ise bugün Meclis Başkanı adayı olarak Ankara milletvekili Haluk Koç'u gösterdi.

HALUK KOÇ KİMDİR?

Haluk Koç, 1954 yılında İstanbul'da doğdu.

Tıp doktoru olan ve öğretim üyeliği görevi de yapan Haluk Koç, Galatasaray Lisesinden 1973 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

İç hastalıkları uzmanlığını ve hematoloji yan dal uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalında tamamladı. 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında, 200'ün üzerinde makalesi yayınlandı.2000-2002 yıllarında CHP Parti Meclisi ve MYK üyelikleri ile Kasım 2002'ye kadar CHP Sağlık Komisyonu Koordinatörlüğü yaptı.

22. 23. ve 24. Dönemde Samsun Milletvekili, 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AB uyum Komisyonu ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Üyeliği, 2002-2007 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 23. 24., 25., 26. Dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyeliği; Temmuz 2012-Ocak 2016 arasında CHP Parti Sözcülüğü görevini üstlendi. Halen CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Fransızca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır.