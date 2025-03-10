Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'de mezhepsel provokasyon durduruldu.

Ülkenin sahil kesiminde hücrelenen Esad rejimi artıklarının başlattığı kalkışma büyük çatışmalara neden oldu.

Bu kalkışmada bazı hükümet güçlerine bağlı grupların ve Esad güçlerinin sivilleri hedef alması, sivil kayıplara neden oldu.

"ASKERİ OPERASYON TAMAMLANDI"

Suriye Savunma Bakanlığı, olayların önlendiğini duyururken "Ordu, eski rejim yanlılarının saldırılarını başarıyla önledi, askeri operasyon tamamlandı. Kamu kurumları çalışmaya başlayabilir, gelecekteki tehditleri ortadan kaldırmak için yeni planlar geliştirildi." açıklamasında bulundu.

"SİVİLLERE SALDIRANLAR HESAP VERECEK"

Bu süreçte sivillere yönelik saldırılara karışan gruplar için de soruşturma komisyonu kurulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yapan ve ülkedeki birliği bozma girişimlerine karşı ayakta kalacaklarını belirten Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sivillere saldıran herkesin hangi taraftan olursa olsun hesap vereceğini söyledi.

CHP'NİN HATAY'DA ALEVİ PROVOKASYONU

Suriye'de provokasyonların önüne geçmek için büyük çaba harcanırken Türkiye'de CHP, Alevileri kışkırtma peşinde.

CHP'nin bu tehlikeli oyunu Hatay'da sergileniyor.

Suriye'de yaşananlara dikkat çekmek için görevlendirilen CHP heyeti Samandağ ilçesinde miting düzenlendi.

Burada söz alan CHP'li konuşmacılar 'Suriye'de binlerce Alevinin' öldürüldüğünü, soykırım yapıldığını iddia etti. "Burada insanlar, çocuklar, kadınlar vahşice tecavüz edilerek öldürülmektedir" iddialarının kullanıldığı mitingde Ahmed Şara da hedef alındı.

"ŞEREFSİZ COLANİ"

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Suriye'deki muhalif devrimden sonra Türkiye'den ilk üst düzey ziyaretleri hatırlattı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretinde Şara tarafından otomobille gezdirilmesini hatırlatan Tiryaki, "Colani (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara) denen haysiyetsiz şerefsiz şoför olarak Suriye'de gezdirildi..." dedi.

SURİYE'DE YAŞANAN OLAYLAR

Suriye'de devrik Esad rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda, en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurmuştu.