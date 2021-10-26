CHP'nin tezkere kararsızlığı: Ya iktidar değişirse

Terör örgütü PKK'ya karşı mücadele için 2 yıl uzatılması planlanan tezkere kararında, CHP'nin endişeleri var.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini bozacak terör örgütlerine operasyon yapılmaya devam ediliyor.

CHP de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan ve bugün TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde tavrını belli edecek

Dün gerçekleşen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da, Irak ve Suriye’de TSK’ya sınır ötesi operasyon yetkisini veren tezkerenin iki yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi masaya yatırıldı.

KARAR VERİLEMEDİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı projesi çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini dile getirirken TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak Suriye tezkeresi ile ilgili de grup toplantısında bir değerlendirme daha yapacaklarını ifade etti.

CHP MYK toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da, tezkereye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"NEDEN 2 YIL"

Tezkere'nin neden 2 yıl olduğunu sorgulayan CHP'de, partisi adına açıklama yapan Salıcı "Ortada 2 yıllık bir tezkere var. Tezkere neden 2 yıllık? 2 yıl sonra Türkiye’de başka bir iktidar olacak. O siyasi iktidarın ve Meclis'in iradesine ipotek koyma çabası olarak görüyoruz ve iki yıllık bir tezkerenin getirilmiş olmasını doğru bulmuyoruz. 3,5 milyon Suriyeli ülkemize geldi. Türkiye’de bazen çok ağır şartlarda yaşadılar bazen ise bizim yurttaşlarımızın ağır sorunlar yaşamasına neden oldular." ifadesini kullandı.