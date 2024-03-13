Yerel seçimlere haftalar kala siyasi partiler sahada...
CHP, kalesi olarak adlandırdığı İzmir'de çalışmalarını yürütüyor.
Genel Başkan Özgür Özel, iki gündür İzmir'de temaslarını sürdürüyor.
İzmir'in ilçelerini gezdi
Dün İZTO-ESBO-Ticaret Borsası-Ege İhracatçı Birlikleri ortaklığında İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’na katılan Özgür Özel, bugünkü programlarını ilçelere ayırdı.
Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesinde vatandaşlarla buluştu.
Vatandaşlara seslendi
Küçük bir alanda otobüsü üzerine çıkan Özel buradan vatandaşlara seslendi.
Torbalı ilgi göstermedi
Heyecanlı bir şekilde partisinin seçim propagandasını yapan Özel'e Torbalı'da yaşayanlar ilgi göstermedi.
İlçe meydanında düzenlenen mitingde kalabalığın az olması dikkatlerden kaçmadı.
Konuşurken alandan ayrıldılar
Özel'in konuşmaya başlamasıyla kalabalıktan bir kısmının ise alandan ayrıldığı görüldü.
CHP yüzde 50'nin altına inmiyordu
Yıllardır altyapı sorunlarının yaşandığı Torbalı ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı yüzde 52,49 oy oranıyla seçimleri kazanmıştı.
14 Mayıs seçimlerinde ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Torbalı ilçesinde yüzde 59,87 oy oranı almıştı.
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