CHP'nin, 'Türkiye'nin dert haritası' raporu

CHP'nin il il vatandaşın sorunlarını sıraladığı 'Türkiye'nin dert haritası' raporunda, 31 il ile işsizlik sorunu en büyük sorun olarak zirvede yer aldı.

CHP'nin ilk olarak 2019'da yayınladığı 'Türkiye'nin dert haritası' raporu güncellendi.

CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi liderliğindeki bir ekiple başlattığı çalışmanın 2022 raporu yayınlandı.

'Türkiye'nin dert haritası' adı verilen raporda il il vatandaşlara 6 başlıkta; işsizlik, fabrikaların kapatılması, terör ve asayiş, çevre karşıtı gelişmeler, geçici sığınmacılar, yolsuzluk ve eşitsizlik sorunlarından en çok hangisini hissettikleri soruldu.

En büyük sorun işsizlik

Haritaya da yansıtılan raporda, vatandaşların en çok muzdarip olduğu konular sıralandı.

Rapora göre en büyük sorun işsizlik..

İşsizlik sorunu 31 ilde ilk sırada gelirken, 24 ilde fabrikaların kapatılması en büyük sorun olarak dikkat çekiyor.

Terör ve mülteci sorunu

8 ilde yaşayan vatandaşların çoğunluğu ise terör ve asayiş sorunlarını en ciddi problemlerin başında değerlendirirken, 4 ilde de geçici sığınmacı konusu en büyük sorun olarak görülüyor.