CHP'nin Vefa Gecesi'ne Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı CHP'nin İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği Vefa Ödülleri Töreni’nde gözler eski parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu aradı.

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Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu aşamada siyasi partiler tanıtımlarına hız verdi.

Tüm Türkiye'de seçim heyecanı yaşanıyorken etkinlikler de birbiri ardına düzenleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilatı da İstanbul Kongre Merkezi’nde Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün Vefa Ödülleri Töreni’nde bir araya geldi.

Her yıl düzenlenen etkinliğin bu yıl altıncısı gerçekleştirildi.

Gecede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön saflarda yer aldığı görüldü.

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı

İstanbul'da gerçekleşen ve sosyal medya paylaşımlarına coşkulu karelerin yansıdığı Vefa Gecesi'ne eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti.

Bu kez CHP kurmayları ve partililerin çektirdiği aile fotoğrafında Kılıçdaroğlu eksik kaldı.

"Kriz geceye yansıdı"

Gecede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın gibi isimler hazır bulundu. Vefa Gecesi’ne eski genel başkanları bulunduğu halde Kılıçdaroğlu’nun katılmaması "CHP’deki krizin geceye yansıması" şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığından Kasım 2023'te ayrıldı

Kılıçdaroğlu, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı idi ve 22 Mayıs 2010'da göreve geldiği genel başkanlıktan 38. Olağan Kurultay sonucunda Özgür Özel'in seçilmesiyle birlikte 8 Kasım 2023'te ayrılmıştı.

Kılıçdaroğlu daha önce aday tanıtım toplansında da bulunmamıştı.