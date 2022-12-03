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    CHP'nin vizyon programını sosyal medyada 210 kişi takip etti

    CHP'nin vizyon programını sosyal medyada 210 kişi takip etti

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun zamandır muhalif seçmeni beklentiye soktuğu CHP'nin vizyon programını sosyal medyada sadece 210 kişinin takip etmesi dikkat çekti.
    • 03.12.2022 - 17:28
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından partisinin Türkiye'nin ikinci yüzyılı için bir vizyon programı açıklayacağını duyurmuştu.

    Son iki grup toplantısında 3 Aralık tarihini veren Kılıçdaroğlu, muhalif seçmeni büyük bir beklentiye soktu.

    Kılıçdaroğlu'nun sık sık sosyal medya paylaşımları ile de hatırlattığı 3 Aralık nihayet geldi.

    CHP 100'üncü yıl vizyonunu açıkladı

    Bugün İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenlendi.

    Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı programda açıklanan 70 kişilik ekonomi kadrosundan çeşitli isimler sunumlar yaptı.

    Sunumlar sosyal medyadan canlşı yayın

    CHP Lideri'nin başdanışman yaptığını açıkladığı Jeremy Rifkin'in ABD'den bağlanması ve salonda spontane çeviri yapılmaması gibi birçok eksikliğin yaşandığı program partinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

    210 kişi takip etti

    Yeni ekonomi kadrosundan isimler konuşmalarını yaparken sosyal medya hesaplarındaki canlı yayına katılım sayıları her geçen dakika düştü.

    Kapanışı Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile yapılacak programda sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye geldiğinde ise takipçi sayısı 2 milyonu aşkın CHP'nin resmi Twitter hesabında izleyici sayısı 210'a kadar geriledi.

    CHP nin vizyon programını sosyal medyada 210 kişi takip etti #1


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