CHP'nin yeni Parti Meclisi listesi açıklandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına karşı boyun eğmek zorunda kaldı. CHP Parti Meclisi, büyük oranda Ekrem İmamoğlu'nun istediği şekilde oluştu.

ensonhaber.com

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminin sona ermesiyle adeta kukla genel başkan dönemi başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin bütçesini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'i destekledi ve kurultayda kazanan taraf oldu.

Ancak İmamoğlu sadece genel başkanlıkla yetinmedi.

Parti Meclisi'ni de kendi istediği gibi şekillendirmek isteyen Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i seçim öncesi büyük bir baskı altına aldı.

Pazarlıklar yüzünden 5 kez ertelendi

Arada çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim 5 kez ertelendi. Pazarlıklar sonucunda Ekrem İmamoğlu istediğini aldı.

Seçime giren anahtar listede Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin sayısının oldukça yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Parti Meclisi'ne İstanbul'dan yazılan ve Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimler:

* Gökhan Zeybek

* Özgür Karabat

* Bedirhan Berk Doğru

* Ozan Işık

* Deniz Yücel

* Gamze Taşçıer

* Murat Bakan

* Suat Özçağdaş

* Cem Aydın

* Baki Aydöner

* Ensar Aytekin

* M. Gül Çiftçi Binici

* Selin Sayek Böke

* Canan Taşer

* Pınar Uzun Okakin

* Mahir Yüksel

* Erhan Adem

* Burhanettin Bulut

* Ecevit Keleş

* Ali Abbas Ertürk

* Hikmet Erbilgin

* Ali Haydar Fırat

* Bülent Nuri Çavuşoğlu

* Hüseyin Yaşar

* Berker Esen

* Ulaş Karasu

* Müslim Sarı

* Deniz Yavuzyılmaz

* Zeliha Aksaz Şahbaz

* Özgür Ceylan

* Hikmet Yalın Halıcı

* Erbil Aydınlık

* Sevgi Kılıç

* Yalçın Görgöz

* Orhan Sarıbal

* Turgay Özcan

* Melisa Uğuraş

* Mehmet Tüm

* Ali Haydar Hakverdi

* Mehmet Necati Yağcı

* Sinem Kırçiçek

* Mustafa Sezgin Tanrıkulu

* İsmail Atakan Ünver

* Semra Dinçer

* Nevaf Bilek

* Hüseyin Can Güner

* Ahmet Hakan Uyanık

* Bora Terzi

* Ertan Akbaba

* Dursun Bulut

* Oğuz Kaan Salıcı

* Şengül Yeşildal

* Emin Umut Dikili

* Eylem Ertuğ Ertuğrul

* Sinan Adıyaman

* Mustafa Adıgüzel

* Erdal Aksunger

* Murat Çan

* Veli Özdemir

* Necdet Saraç

Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri

Yankı Bağcıoğlu

Yalçın Karatepe

Volkan Demir

Baran Bozoğlu

İlhan Uzgel

Gülşah Deniz Atalar

Fethi Açıkel

Gökçe Gökçen

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri