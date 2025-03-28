CHP'nin yeni yol haritası hazır: 'Adayımı serbest bırak' mitingleri düzenlenecek

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CHP'de gündem yoğun...

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yeni bir yol haritası hazırladı.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI ONAYLANDI

Bunun ilk adımı, ön seçimde 15,5 milyon oy alan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı, CHP Meclis grubu tarafından da onaylandı.

MİTİNG DÜZENLENECEK

CHP şimdi "Adayımı serbest bırak" mitingleri düzenleyecek.

İlk miting 29 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te, İstanbul Maltepe'de düzenlenecek.

Bu mitinglerin ülke genelinde yapılması için çalışma yürütülüyor.

ERKEN SEÇİM İMZASI TOPLANACAK

CHP, erken seçim için imza da toplayacak. CHP yönetimi imza kampanyasında hedefi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimde aldığı 27,7 milyon oyu geçmek olarak belirledi.

28 milyon imza ile iktidarın erken seçime çağrılması planlanıyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA ÖZEL'İN KARŞISINA ADAY ÇIKMASI BEKLENMİYOR

CHP'de gözler, bir yandan da 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultaya çevrilmiş durumda.

Kurultayda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in karşısına rakip çıkması beklenmiyor.

CHP yöneyimi ayrıca kurultayda oylanacak Parti Meclisi listesi üzerinde de çalışıyor.

Kulislerde kurultaya blok liste ile gidileceği konuşuluyor.

ÖZEL, İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK

CHP Genel Başkanı Özel, 31 Mart Pazartesi günü Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha ziyaret edecek.

O ziyarette iki ismin kurultaya dair değerlendirme yapması da bekleniyor.