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    CHP'nin yönetimindeki Çeşme'de 'çöp krizi'

    CHP'nin yönetimindeki Çeşme'de 'çöp krizi'

    İzmir'in önemli tatil bölgelerinden Çeşme'de belediye tarafından toplanmayan çöpler, görenleri isyan ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 15:54
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    Türkiye'nin önemli tatil bölgelerinden olan İzmir Çeşme'de, görenleri hayrete düşürecek bir belediye ihmalkarlığı yaşanıyor.

    CHP'li Çeşme Belediyesi, günlerdir bölgedeki çöpleri toplamıyor.

    Çöplerin dolup taştığı bölgede vatandaşlar duruma isyan ederken, atıkların konteynerlerden taştığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

    BÖLGE SAKİNLERİ TEPKİLİ

    Bölge sakinleri konunun bir an çözülmesini beklerken, belediye çöplerin toplanmasıyla ilgili henüz bir çalışma başlatmadı.

    CHP nin yönetimindeki Çeşme de çöp krizi #1

    CHP nin yönetimindeki Çeşme de çöp krizi #2

    ÇEŞME'NİN TURİSTİK İMAJI ZEDELENİYOR

    Belediyeden konuyla ilgili bir açıklama da gelmezken, turistik açıdan böylesine önemli bir bölgede yaşanan bu sorumsuzluk Çeşme'nin imajını zedelemeye devam ediyor.

    CHP nin yönetimindeki Çeşme de çöp krizi #3

    CHP nin yönetimindeki Çeşme de çöp krizi #4

    CHP nin yönetimindeki Çeşme de çöp krizi #5

    CHP nin yönetimindeki Çeşme de çöp krizi #6

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