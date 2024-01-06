CHP'ye bir şok da TKP'den: İmamoğlu dahil hiçbir adayı desteklemeyeceğiz TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere CHP’nin hiçbir adayını desteklemeyeceklerini açıkladı.

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Genel seçimlerden hüsranla ayrılan CHP'de 'değişim' parolasıyla kurultay süreci yaşandı.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık görevi sonrası koltuğu devraldı.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesiyle birlikte CHP'nin cepte gördüğü Alevi vatandaşların oyları tehlikeye girdi.

Önce İyi Parti reddetti

Yerel seçimlere az bir süre kala genel seçimlerde aldığı oyu korumak isteyen CHP bu kez de İyi Parti'nin kapısını çaldı.

Ancak İyi Parti'nin 81 ilde seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı yeni bir ittifakın kapısını tamamen kapattı.

CHP yüzünü sol partilere çevirdi

Bu karar sonrası gözünü Dem Parti ve diğer sol partilere çeviren CHP, Dem Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi için ittifak çalışmalarını sürdüren CHP'ye bu kez de Türkiye Komünist Partisi'nden bir şok geldi.

TKP yerel seçim kararını duyurdu: CHP'yi desteklemeyeceğiz

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere CHP’nin hiçbir adayını desteklemeyeceklerini açıkladı.

Bu kararın DEM Parti için de geçerli olacağını kaydeden Okuyan, “Biz her seçimde ‘Aman AK Parti kazanır’ diye CHP’yi destekleyeceksek zaten kendi varlığımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. CHP’liler oyları bölmesin deyip geçeceğiz, yapacak bir şey yok” dedi.

"Zaten şimdiye kadar TKP, CHP’ye hiçbir seçimde oy vermedi buna İmamoğlu da dahil"

Kemal Okuyan konuya ilişkin şunları söyledi: