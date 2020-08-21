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- CHP'li Selin Sayek Böke'ye göre doğalgazın bulunmasının Türkiye'ye faydası yok
CHP'li Selin Sayek Böke'ye göre doğalgazın bulunmasının Türkiye'ye faydası yok
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının halka hiçbir faydasının olmayacağını söyledi.
- Haber Merkezi
- 21.08.2020 - 13:50
- Güncelleme : 21.08.2020 - 13:50
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV canlı yayınında Savaş Kerimoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Programın ana gündem maddesi Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu söylenen doğalgaz kaynağı oldu.
HALKA FAYDASI OLMAYACAK
CHP'li Böke, "Varsa o kaynak, Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim. Böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak. Enerji kaynağı bulunmuş olsa dahi, ortaya çıkacak olan bunun bir yatırıma dönüşmesi süre alacaktır. Yapılacak olan sözleşmeden faydalanacak olan, halk olmayacaktır." dedi.
CHP'ye göre doğalgazın bulunmasının Türkiye'ye faydası yok VİDEO