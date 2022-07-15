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    CHP'ye göre Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da sokaktaydı

    CHP'ye göre Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da sokaktaydı

    15 Temmuz'da eli kanlı FETÖ'cü teröristler vatandaşların üzerine tanklarıyla tüfekleriyle acımasızca ateş açarken Kemal Kılıçdaroğlu saklandığı evde kahve içerek olanları izliyordu.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 14:25
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    15 Temmuz'da milli iradeye el koymaya kalkan Fetullahçı teröristler, kanlı bir darbe girişimi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'meydanlara inin' çağrısının ardından milletten büyük bir tokat yiyen darbeciler adeta çil yavrusu gibi dağıldı.

    O gece meydanlarda büyük bir destan yazılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy'de bir evde saklanıp kahve içerek yaşananları televizyondan takip etti.

    Aradan 6 yıl geçti.

    O gece Kılıçdaroğlu'nun çekilen fotoğrafları halen hafızalarda.

    Bu fotoğrafları unutan CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokakta olduğunu yazmaya başladı.

    "TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı.."

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç, tartışılacak bir çıkış yaptı.

    Twitter hesabından açıklama yapan Engin Özkoç, "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" dedi.

    CHP ye göre Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz da sokaktaydı #1

    15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu;

    CHP ye göre Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz da sokaktaydı #2

    CHP ye göre Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz da sokaktaydı #3


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