CIA Direktörü Burns İsrail'de! Gazze’deki esirler konusunu görüşecek CIA Direktörü William J. Burns, siyasiler ve istihbarat yetkilileriyle görüşmek üzere İsrail’i ziyaret etti.

AA

İsrail'in Filistin bombardımanı devam diyor.

Gazze'yi ablukaya alan bombardımanda 10 binden fazla sivil hayatını kaybederken bu katliamın en büyük destekçisi ABD'den İsrail'e üst düzey ziyaretler devam ediyor.

Bu kapsamda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, siyasiler ve istihbarat yetkilileriyle görüşmek üzere İsrail’i ziyaret etti.

Orta Doğu turu

İsrail basınının aktardığına göre, Burns, Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda temaslarda bulunmak üzere İsrail, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Orta Doğu ülkelerini kapsayan bölge turuna çıktı.

Netanyahu ile görüşecek

Burns, dün gece ulaştığı İsrail’de Ulusal İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea ile görüştü.

CIA Direktörü'nün, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı kapsamlı saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde 242 İsrailli esir bulunduğunu bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)