- Haberler
- Gündem Haberleri
- CIA Direktörü Burns: Putin, Ukrayna planlarında yanıldı
CIA Direktörü Burns: Putin, Ukrayna planlarında yanıldı
CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini söyledi.
- AA
- 08.03.2022 - 19:18
CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini söyledi.
AYRINTILAR GELİYOR..