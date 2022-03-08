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CIA Direktörü Burns: Putin, Ukrayna planlarında yanıldı

CIA Direktörü Burns: Putin, Ukrayna planlarında yanıldı

CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini söyledi.