Çiftçi kayıt sistemi başvuruları bitiyor! ÇKS başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çiftçi kayıt sistemine başvurmak için çok az bir zaman kaldı. Bu sistemden faydalanmak isteyen çiftçiler, Çiftçi kayıt sisteminin başvuru şartlarını ve detaylarını araştırıyor. İşte detaylar...

E-devlet üzerinden çiftçi kayıt sistemi başvuruları için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bir kez daha son tarihi duyurdu.

Çiftçilere kolaylık sağlayacak olan bu yeni hizmet e-devlet üzerinden 1 Ekim tarihinde uygulanmaya başlamıştı.

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2023 yılı ÇKS başvurularının 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini bildirdi. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin belirtilen tarihe kadar başvuru yapmaları gerektiğini vurguladı.

Binlerce çiftçi, çiftçi kayıt sistemiyle işlemlerini kolayca gerçekleştirdi. Henüz gerçekleştiremeyen çiftçiler ise, "Çiftçi kayıt sistemi başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Çiftçi kayıt sistemi başvuruları nasıl yapılır?

E-Devlet'e giriş yapan çiftçinin öncelikle arama kısmına "ÇKS" yazması gerekiyor ve "Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu" hizmeti seçiliyor. Yeni başvuru butonuna tıklanması gerekiyor.

Açılan sayfadaki bilgiler kontrol ediliyor. Ardından son ekranda başvuruya ait tüm bilgiler görüntüleniyor ve başvuruya ait ilk destek ödemesinden mahsup edilecek başvuru ücreti görüntülenerek onaylanması ve başvurunun tamamlanması gerekiyor. Tamamlanan başvurular İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin değerlendirilmesi aşamasına geçer.

Başvuru şartları

Son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak üreticilerin, kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ÇKS başvurularının ziraat odalarından alınan aktif çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgelerle il ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabileceğini kaydetti.

ÇKS kaydı esnasında çiftçilerden şu belgeler isteniyor:

“Bağlı oldukları ziraat odasında aktif üye kaydı, ekim yapılan ürün ve parseli, ilk kez kayıt yaptıracaklar için kendisinin ya da vekilinin bizzat bulunması, TC nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf, köy, parsel ve ekilecek ürün."