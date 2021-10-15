Çiftçilere destek ödemesi: 55 milyon 289 bin TL bugün hesaplara yatıyor

Çiftçilere destek ödemesi: 55 milyon 289 bin TL bugün hesaplara yatıyor

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor. Destek bizden, üretmek sizden" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya üzerinden çiftçilere seslendi.

Twitter üzerinden bir görsel paylaşan Pakdemirli, çiftçilere müjde verdi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamasına göre; 55 milyon 289 bin TL destek ödemesi bugün hesaplara yatacak.

BAKAN PAKDEMİRLİ MÜJDEYİ DUYURDU

'Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun' diyerek paylaşım yapan Pakdemirli, "55 milyon 289 bin 64 TL destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor. Kırsal Kalkınma: 472 yatırımcıya 40 milyon 579 bin 681 TL.

Sertifikalı Tohum Üretim: 23 firmaya 14 milyon 645 bin 35 TL. Sertifikalı Tohum Kullanım: 226 üreticiye 64 bin 348 TL. Destek bizden, üretmek sizden" ifadelerini kullandı.