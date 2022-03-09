Çiftçilere mazot gübre desteği yattı mı 2022

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman?

Çiftçiye ödenen mazot ve gübre desteği ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından çiftçiler tarafından mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırma konusu oldu.

Peki, Mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? İşte, 2022 Çiftçi destek ödemeleri sorgulama işlemi..

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI 2022

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 8 Mart 2022 yani bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Buna göre;

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacaktır.