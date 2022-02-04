Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? 2022 mazot ve gübre desteği başvuru sayfası

Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? 2022 mazot ve gübre desteği başvuru sayfası

Çiftçileri yakından ilgilendiren mazot ve gübre desteği ile ilgili ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, "Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek?" sorusu gündeme geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik sağladığı, birden fazla olan destek ödemeleri devam ediyor.

Yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı çiftçilerin zor durumda kalmasını istemeyen devlet, ödemeleri belirlenen günde hesaplara yatırıyor.

Bu kapsamda yine mazot ve gübre desteği verilecek ve bu desteğin ne zaman hesaplarda olacağı araştırılmaya başlandı.

Çiftçiler, "Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman, hangi tarihte verilecek?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman, hangi tarihte verilecek? İşte yanıtı...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Şubat ayı için mazot ve gübre desteği ödemeleri henüz yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeme takviminin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri ise belirlendi.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında dekar başına;

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 TL'si mazot ve 20 TL'si gübre olmak üzere toplam 42 TL,

Çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 76 TL,

Nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 TL,

Kanola, aspir için 20 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 28 TL,

Patates, soya için 30 TL'si mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 TL,

Yağlık ayçiçeği için 29 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 37 TL,

Dane mısır için 27 TL'si mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 TL,

Kuru soğan, yem bitkileri için 19 TL'si mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 TL,

Yaş çay, fındık için 18 TL'si mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira,

Zeytin ve diğer ürünler için 17 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 25 TL destek verilecek.

Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak. Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 TL destek verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.