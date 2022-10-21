Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği tarihi!

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği tarihi!

Üretimin devamlılığında büyük bir önem taşıyan mazot ve gübre için destek ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatar? 2022 mazot ve gübre desteği tarihi...

Mazot ve gübre destek ödemelerinin yapılacağı Ziraat Bankası hesapları, çiftçiler tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Bu destek ödemeleri, çiftçilerin en çok beklediği destek ödemeleri arasında yer alıyor. Mazot ve gübre, üretimin devamının sağlanması için büyük bir ölücüde katkı sağlıyor.

Çiftçi kayıt sisteminde yer alan çiftçilerin destek ödemeleri ise 6 ay öne çekildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında açıklamalar yaptı.

Bakan Kirişci açıklamasında "Çiftçilerimize yönelik temel girdi destek ödemelerimizi öne çekerek sistem değişikliğine gittik. Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek.

2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Çiftçiler ise bu ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki mazot ve gübre ödemeleri yapıldı mı? Ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

2022 mazot ve gübre desteği ne kadar?

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek.

Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre dsteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak.

Dane mısır ve fındık ve diğer ürünlerde mazot desteği dekara 62 lira, gübre desteği 21 lira olmak üzere 83 lira, kanolada dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplam 109 lira, aspir için dekara 76 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 97 lira destek ödenecek.

Kuru soğan, yaş çay ve zeytinde dekara 63 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 84 lira, yem bitkilerinde dekara 94 lira mazot ve 21 liralık gübre desteği ile 115 lira destek ödemesi yapılacak. Nadasa bırakılan tarım arazileri için 38 lira mazot desteği verilecek.

Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar başına 170 lira alan bazlı destek ödemesi yapılacak.