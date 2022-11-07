ÇİFTÇİLERE MÜJDE! Mazot ve gübre destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ÇİFTÇİLERE MÜJDE! Mazot ve gübre destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Üretimin devamlılığında büyük bir önem taşıyan mazot ve gübre için destek ödemeleri ile ilgili yeni açıklama geldi. Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatar? 2022 mazot ve gübre desteği tarihi!

Mazot ve gübre destek ödemelerinin yapılacağı Ziraat Bankası hesapları, çiftçiler tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Bu destek ödemeleri, çiftçilerin en çok beklediği destek ödemeleri arasında yer alıyor. Mazot ve gübre, üretimin devamının sağlanması için büyük bir ölücüde katkı sağlıyor.

Çiftçi kayıt sisteminde yer alan çiftçilerin destek ödemeleri ise 6 ay öne çekildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında yeni açıklamalar yaptı.

Çiftçiler ise bu ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki mazot ve gübre ödemeleri yapıldı mı? Ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Çiftçi destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.