Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

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Çiftçileri sevindiren haber Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 milyon 378 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından Uzman Eller Projesi kapsamında destekleme ödemesine ilişkin açıklama yapıldı.
"Hayırlı ve bereketli olsun"
Yapılan açıklamada şunlar kaydetti:
13 milyon 378 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun.