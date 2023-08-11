Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 milyon 378 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

ensonhaber.com

Çiftçileri sevindiren haber Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 milyon 378 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından Uzman Eller Projesi kapsamında destekleme ödemesine ilişkin açıklama yapıldı.

"Hayırlı ve bereketli olsun"

Yapılan açıklamada şunlar kaydetti: