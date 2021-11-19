Çiftçilere yönelik destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Pakdemirli, “107 milyon 557 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile toplam 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Pakdemirli desteklerin, Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin lira ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 843 bin lira olduğunu belirtti.

BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN AÇIKLAMASI

Bakan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“107 milyon 557 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 843 bin TL, toplamda 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun."