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    Çiftçinin elinde kalan patates hakkında 2 farklı Kılıçdaroğlu görüşü

    Çiftçinin elinde kalan patates hakkında 2 farklı Kılıçdaroğlu görüşü

    İki ay önce grup toplantısında patates-soğan üreticilerinin elindeki mahsulün alınıp dağıtılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, 3 gün önceki açıklamasında ise "neden alıp dağıtıyorsun" eleştirisi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 09:26
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, yetiştirdikleri soğan ve patatesler depolarda çürümeye yüz tutan çiftçilere destek amacıyla devlet, yaklaşık 300 bin tonluk ürünü alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

    Çiftçiyi memnun eden bu uygulama ile yurdun dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin de yüzü güldü.

    Ancak muhalefet kanadından bu uygulama başlatılmadan önce neden yapılmıyor eleştirileri gelirken, bugun ise neden yapılıyor eleştirileri geliyor.

    Çiftçinin elinde kalan patates hakkında 2 farklı Kılıçdaroğlu görüşü #1

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN  2 SÖYLEMİ

    9 Şubat tarihinde partisinin grup toplantısında "Sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine patates ve soğan üreticilerinin elinde kalan mahsullerinin alınıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talimatının ardından ise bu kez de 13 Nisan tarihde yaptığı grup toplantısında, "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi patates dağıtıyor. Şu akla bakın, şu mantığa bakın." sözleriyle tabiri caizse kendisiyle kavga etti.

    Çiftçinin elinde kalan patates hakkında 2 farklı Kılıçdaroğlu görüşü VİDEO

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