Çiftçinin isyanı: Komisyoncular servet kazanıyor

Elma bahçesinde yapılan hasadın ardından bir ziraat mühendisi, yüksek fiyatları değerlendirdi. "Bu sene elma benden 1 lira 75 kuruşa çıktı" diyen çiftçi, marketlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor." sözlerinin ardından fiyat denetimleri konusunda yetkililer harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasından alışveriş yapan Erdoğan, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılmasının talimatını verdiğini söyledi.

ELMA BAHÇESİNDEN YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI

Kooperatif, 2022'nin ilk 6 ayında 1000 mağazaya ulaşmayı hedeflerken, sosyal medyada bir çiftçi tarafından paylaşılan görüntü, yüksek fiyatın nedenini gözler önüne serdi.

"HERKES YÜKSEK FİYATIN SEBEBİNİ SORUYOR"

Tarlada kasalara doldurulan elmalardan bahseden çiftçi, birinci sınıf olarak tanıttığı elmaların fiyatının 1 lira 75 kuruş olduğunu dile getirerek, "Hani diyorsunuz ya markette 8-10 lira... Herkes sebebini soruyor. Hal komisyonculuk yasası, ekim dikim planının olmaması." ifadelerini kullandı.

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MARKETLERE SESLENDİ: 8 LİRADAN SATIYORSUNUZ AMA...

Ziraat mühendisi olduğunu belirten kişi, bulunduğu bahçede 150 ton elma olduğunu söyledi ve ekledi: "Bunun gibi üç bahçe var."

Raflardaki yüksek fiyatlara işaret eden çiftçi, "Marketler! 8 liradan satıyorsunuz ama bu sene elma benden 1 lira 75 kuruşa çıktı." diye konuştu.

Böylece aracıların, tüketiciyi etkileyen devasa fiyat farkları üzerinden para kazanma çabaları bir kez daha ortaya konuldu.