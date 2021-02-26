Çiftçiye mazot, gübre, tarımsal destek ödemesi ne zaman? 2021 Mazot, gübre desteği ne kadar?

Çiftçiye mazot, gübre, tarımsal destek ödemesi ne zaman? 2021 Mazot, gübre desteği ne kadar?

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere mazot ve gübre desteği veriliyor. Başvuru yapmak isteyen çiftçiler, tarımsal destek ödemelerinin ne zaman verileceğini ve ne kadar olduğunu araştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine çiftçiler tarafından gübre, mazot ve tarımsak destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

Geçtiğimz günlerde Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Peki, çiftçiye mazot, gübre, tarımsal destek ödemesi ne zaman? Tarımsal destek başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar..

2021 TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiye verilen mazot, gübre ve tarımsal destek ödemelerinin ilkbaharda çiftçilerin hesaplarına yatacağını duyurmuştu.

Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacak. Diğer ödemelerin ise tek parça halinde yapılacağı belirtildi.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükselttiklerini belirterek 10 lira olan destekleme ödemesinin, dekara 20 liraya yükseltildiğini söyledi.

ÇİFTÇİ DESTEĞİ NEREDEN ALINIR?

Tarımsal destek alabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. Sisteme kayıtlı olanların ise mazot ve gübre desteği almak istediklerini belirten bir dilekçe yazarak bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeleri gerekiyor.