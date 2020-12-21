Çifte gezegen buluşması nedir? 21 Aralık Satürn ve Jüpiter buluşması ne zaman?

Google 21 Aralık'ta gerçekleşecek Satürn ve Jüpiter buluşmasını doodle yaptı. Google'ın yaptığı doodle'a tıklayanla çifte gezegen buluşmasının anlamını araştırmaya başladı.

Kuzey yarımkürede en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık yalnızca en uzun geceye değil, yüzyıllar sonra ilk defa gerçekleşecek bir olaya daha ev sahipliği yapacak.

Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ'dan beri yapmadıkları bir şeyi yapacak ve çift bir gezegen gibi gözükecek.

Google'ın 21 Aralık Satürn ve Jüpiter gezegenlerin buluşması fotoğrafını paylaşmasıyla vatandaşlar arama motorlarında, “2020 kışı çifte gezegen buluşması nedir, ne demek? 21 Aralık Satürn ve Jüpiter buluşması ne zaman, saat kaçta?” sorularını araştırıyor.

Peki, 2020 kışı çifte gezegen buluşması nedir, ne demek? 21 Aralık Satürn ve Jüpiter buluşması ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar..

ÇİFTE GEZEGEN BULUŞMASI: SATÜRN VE JÜPİTER

İstanbul'da 21 Aralık'ta güneş 08:27'de doğacak, 17:40'da ise batacak. Gece süresi 14 saat 47 dakika, gündüz süresi de 9 saat 13 dakika olacak.

“Satürn ve Jüpitern kavuşumu” olarak adlandırılan Ççifte gezegen buluşması 21 Aralık gecesi yaşanacak. Kavuşumda iki gezegen arasındaki açı farkı 0,1 derece olacak. Yani tek bir gezegen gibi görünecek.

Gökbilimci Patrick Hartigan, "Bu iki gezegen arasındaki hizalanmalar oldukça nadirdir, yaklaşık 20 yılda bir meydana gelir, ancak bu yılki birleşim, gezegenlerin birbirlerine uzun süre sonra ilk defa bu kadar yaklaşacaklarından dolayı son derece nadir olacak. Gece gökyüzünde görülebilen bu nesneler arasında daha yakın bir hizalanma görmek için 4 Mart 1226'ya kadar geri gitmemiz gerekiyor" dedi.

Gökbilim Profesörü Patrick Hartigan, Jüpiter'le Satürn'ü gece gökyüzünde bir daha bu kadar yakın ve yüksekte görmek isteyenlerin, 15 Mart 2080'e kadar beklemesi gerektiğini belirtti. Harigan'a göre 2080'den 2400 yılına kadar böyle bir yakınlaşma olmayacak.

JÜPİTER SATÜRN KAVUŞMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Uzmanlara göre bu nadir yaşanan olay, teleskoplar yardımıyla tüm dünyadan gözlemlenebilecek. Ülkemizde de gün batımı sırasında teleskop yardımıyla net bir şekilde görülebilecek.

Bu kavuşumun en iyi gözlemlenebileceği nokta ekvator yakınları olsa da Dünya'daki her yerden gözlemlenebilecek. Ancak Hartigan'a göre gözlemciler ne kadar kuzeydeyse ufukta kaybolmadan önce gezegenleri görebilmek için o kadar az zamanları olacak.

21 Aralık 2020 gecesi NASA başta olmak üzere pek çok gökbilim izleme merkezi ve topluluğu Jüpiter ve Satürn kavuşumunu internet üzerinden canlı olarak yayınlayacaklar. Çıplak gözle görülse bile özel gözlem cihazları sayesinde kavuşum çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor.