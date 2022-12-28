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    Çifte maaş: EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilecek mi? Yasak mı, serbest mi?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) yasası son halini aldı. Bu kapsamda emeklilik hakkı kazananlar, tekrar çalışabilecekler mi merak ediliyor. İşte hem EYT'li hem çalışmak isteyenler hakkında son durum..
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 21:14
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 21:15
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    Çifte maaş: EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilecek mi? Yasak mı, serbest mi?

    Türkiye'nin gündeminde uzun süredir yer alan EYT'liler, yani emeklilik için prim günü dolan ancak yaşı bekleyenler, müjdeli haberi aldı.

    5 bin prim günü ve 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 3 milyona yakın EYT'li hayallerine kavuştu.

    2022 yılında yasalaşması için çalışmalar yapılan EYT'de son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı.

    Erdoğan, vatandaşların yüzünü güldüren kararı "Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." sözleriyle açıkladı.

    Akabinde ise emeklilik hakkına kavuşan milyonlar, tekrardan çalışıp çalışamayacaklarını sorguluyor.

    Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem çalışmaya devam etmek isteyen vatandaşlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilir miyim? sorusuna yanıt arıyor.

    Peki EYT'liler çalışabilecek mi? EYT ile emekli olduktan sonra çalışılabilir mi? İşte yanıtı...

    Çifte maaş: EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilecek mi? Yasak mı, serbest mi? #1

    EYT'liler emekli olduktan sonra çalışabilecek mi?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında emekliliğini haketmesine rağmen çalışacak olanlara da değindi.

    Bu kapsamda emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alsa da çalışmak isteyenler özel sektörde başkasının yanında veya kendi işinde çalışabilecek.

    Özel sektörde emekli olup çalışmak için bir engel bulunmuyor. Ancak kamuda emekli olanlar yasa gereği kamuda tekrar çalışamıyorlar.


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