Çifte ödeme bugün hesaplarda! Emekli ikramiyesi ve maaşları yattı mı?

Çifte ödeme bugün hesaplarda! Emekli ikramiyesi ve maaşları yattı mı?

Kurban Bayramı öncesinde müjdelenen "zamlı emekli maaşları ve ikramiyeleri yattı mı?" sorusu milyonlarca emekli vatandaşların merak konusu oldu. Peki emekli ikramiye ve maaşları ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih merak ediliyor.

6 aylık enflasyon oranına göre 8.45 oranında zam yansıması beklenen emekli maaşları için geri sayım başladı.

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala yılda iki defa her dini bayram öncesi yatan bayram ikramiyeleri de araştırma konusu oldu.

Kurban Bayramı’ndan önce yatacağı bilinen ikramiyeler ile ilgili olarak binlerce kişi ‘Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?’ sorusunun yanıtını arıyor. Aynı zamanda gözler emekli maaşı için de hesaplarda...

Peki emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli maaşları yattı mı? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise ikramiyelerin ödeneceği tarih ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; ‘Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek’ dedi.

Bu kapsamda emekli kurban ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. SGK'lılar 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı 15'inde, Bağ-Kur'luların ise 16'sında paralarını alacakları ilan edilmişti.

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ise, maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz'da alanlara 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz'da alanlara 14 Temmuz'da ödenecek.