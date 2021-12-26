Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik'e haciz şoku

Oyuncu Sibel Turnagöl'ün iş adamı eşi Mehmet Çelik, yurt dışından getirdiği araçların ikinci el çıkması sebebiyle haciz şokuyla karşı karşıya kaldı.

Çiftkurtlar Otomobil’in sahibi Mehmet Çelik, 2017'de şarkıcı Sibel Can'la davalık olmuştu.

Sibel Can, Mehmet Çelik’ten ikinci el otomobili kendisine sıfır gibi sattığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Ünlü sanatçının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Çelik hakkında ’Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı’ suçundan ceza talep edilmişti.

Mahkeme sürerken Çelik, bir şok daha yaşadı.

GETİRDİĞİ ARAÇLAR İKİNCİ EL ÇIKTI

Ünlü iş adamının yurt dışından satmak için getirdiği araçların ikinci el olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan bu durum sonrası haciz şokuyla karşı karşıya kalan Çelik'in ne yapacağı merak konusu oldu.

DOLANDIRICILIK SİCİLİ KABARIK

Öte yandan Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik, 2012'de ABD'den ithal edilen otomobillerin fiyatlarını düşük gösterdiği bu yolla devleti vergi kaybına uğrattığı gerekçesiyle 6 çalışanıyla birlikte gözaltına alınmıştı.

Dolandırıcılık konusunda dosyası kabarık olan Çelik'in adının karıştığı olaylar yalnızca bunlarla sınırlı değil.

SOSYETİK İSİMLE DE DAVALIK OLDU

Çelik, Sİbel Can'ın yanı sıra sosyetenin ünlü isimlerinden Burcu Kartoz ile de mahkemelik olmuştu.

Kartoz dava dilekçesinde, 2013'te Çiftkurtlar'dan sıfır kilometre cip aldığını, taksitlerini düzenli ödediğini, aracın tüm MTV ve sigorta işlemlerini tamamlamasına rağmen aracın devrinin kendisine yapılması konusunda oyalandığını ileri sürmüştü.