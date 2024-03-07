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Çiftlere nefes olacak! Evlilik kredisi başvurularına yoğun ilgi

Çiftlere nefes olacak! Evlilik kredisi başvurularına yoğun ilgi Evlenecek çiftlere verilecek olan 150 bin lira faizsiz krediye, 15 Şubat'tan bu yana 4 bin 815 çift başvuru yaptı.