Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'a hapis talebi Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Mehmet Aydın’ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haber Merkezi

Türkiye, yıllar önce 'Çiftlik Bank' dolandırıcılığıyla ülke tarihinin en büyük vurgunlarından birini yaşadı.

Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, Çiftlik Bank yalanıyla binlerce insanı kandırdı.

Aydın, topladığı paralarla 2018 yılında yurt dışına kaçtı.

Daha sonra Mehmet Aydın, 2021 yılının Temmuz ayında Brezilya’da teslim olmasının ardından Türkiye’ye iade edilerek 7 Temmuz 2021’de tutuklandı.

TOSUNCUK'UN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Yaşananların ardından kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve 3 Temmuz 2021'de tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın‘ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Kara kutu olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Serdar Tosun ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

88 BİN 302 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında; sanık Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim K hakkında “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere “suç örgütü kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 88 bin 302'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Esasa ilişkin söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Tutuksuz sanık Osman Naim Kaya ise, “Suç işlendiği dönemde Türkiye'de bile yoktum. Adli kontrol ile serbest kalma durumumun devam etmesini istiyorum.” dedi.

14 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Mahkeme, Mehmet ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru'nun kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına, diğer 14 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunma yapmaları için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 ayrı iddianamede, Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Çiftlik Bank sisteminin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık hakimlikçe tutuklanmıştı.