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DHA

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olaylarından birisi olarak tarihe geçen 'Çiftlik Bank' skandalında yargılamaya devam ediliyor.

Dolandırıcılık skandalında, tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, Çiftlik Bank yalanıyla binlerce insanı kandırarak, topladığı paralarla 2018 yılında yurt dışına kaçtı.

2021 yılının Temmuz ayında Brezilya’da teslim olmasının ardından Mehmet Aydın, Türkiye’ye iade edilerek 7 Temmuz 2021’de tutuklandı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma, sanıkların savunmalarıyla başlarken, duruşmada, mahkemenin ara kararı da açıklandı.

4 KİŞİNİN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme, hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası talep edilen Tosuncuk lapalı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu, Havva Özay, Osman Naim Kaya, ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

2 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Öte yandan, mahkeme, tutuklu sanık Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşmada, Fatih Aydın'ın imzaların kendisine ait olmadığına yönelik iddiaların araştırılmasına karar verilirken, Mehmet Aydın'ın bir sonraki duruşmaya kadar zararların giderilmesi için zaman verdi.

Duruşma 3 Şubat 2025'e ertelendi.