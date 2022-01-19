Çiftlik Bank Davası'nda 3'üncü duruşma bugün görüldü

3'üncü duruşması İstanbul'da görülen Çiftlik Bank davasına kurucu Mehmet Aydın, SEGBİS ile katıldı. Mehmet Aydın, mal varlığına Uruguay'da el konulduğunu iddia etti.

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank davasının 3'üncü duruşması, bugün İstanbul'da görüldü.

Davada tutuklu sanıklar Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın, SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Anadolu 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, mal varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MAL VARLIĞINA EL KONULDUĞU İDDİASI

34 milyon lira mal varlığı olduğunu söyleyen Aydın, bu varlığa Uruguay'da kara para olarak görülerek el konduğunu öne sürdü.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Fatih Aydın ise kardeşinin şirketlerinde asgari ücretle çalıştığını, maddi menfaat elde etmediğini söyleyerek kendini savundu. Tahliyesini talep etti.

83 BİN YIL HAPSİ İSTENİYOR

19 sanıklı davada 4 bin 449 müşteki yer alıyor. Sanıklar hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" gibi suçlamalarla 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.