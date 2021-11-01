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- Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın Türkiye'ye iade edilecek
Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın Türkiye'ye iade edilecek
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini kabul eden Uruguay adli makamlarının, Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade edeceği öğrenildi.
- DHA
- 01.11.2021 - 18:19
- Güncelleme : 01.11.2021 - 19:00
Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırıldığı Çiftlik Bank davasının sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
AĞABEY FATİH AYDIN URUGUAY'DA YAKALANMIŞTI
Mehmet Aydın’ın tutuklanmasının ardından ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da yakalanmış, İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlamıştı.
TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK
Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçluların iadesi talebini kabul eden Uruguay adli makamlarının Çiftlik Bank yöneticilerinden Fatih Aydın'ı Türkiye'ye iade edeceği öğrenildi.