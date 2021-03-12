Çiğ süt destek ödemesi yattı mı? 2021 Çiğ süt destek ödemesi ne zaman yatacak?

Çiğ süt destek ödemesi yattı mı? 2021 Çiğ süt destek ödemesi ne zaman yatacak?

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, 2021 yılı çiğ süt destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, Çiğ süt destek ödemesi ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inek sütü, soğutulmuş inek sütü, manda sütü, koyun-keçi sütü üretimi yapan vatandaşlara yapılan destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

Tarım ve hayvancılık desteği alan vatandaşlar, 2021 yılı çiğ süt desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, çiğ süt destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Çiğ süt destek ödemesi ne kadar?

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı temmuz-ağustos aylarına ilişkin çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait çiğ süt desteğini 40 kuruş olarak ödeyeceklerini daha önce kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Pakdemirli, "Bu kapsamda ilk etapta 246 bin 649 üreticimizin, işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon lira destek ödemesini, bugün saat 18.00'den itibaren yapacağız.” dedi.

SÜT PARASI NE KADAR?

Çiğ süt desteği kapsamında yapılan ödeme tutarları, Bakanlık tarafından belirlenmekte olup ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Destekleme kapsamında şu ödemeler yapılmıştır:

Sıcak süt ödemesi: 3 kuruştan, 5 kuruşa

Soğuk süt için yapılan ödemeler: 6 kuruştan 10 kuruşa

Örgütler tarafından pazarlaması yapılan soğuk süt ise 7 kuruştan, 12 kuruşa çıkartılmıştır.

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