Çiğ süte 2.5 liralık zam! Raflara yansıdı... Serbest piyasada çiğ sütün fiyatına 2.5 liralık bir zam geldi. 12.5 liradan 15 liraya çıkan süt zammı raflara yansımaya başladı.

ensonhaber.com

Türkiye gündemini sıkça kurcalayan bir konu da zamlar…

Bu kez de serbest piyasada çiğ sütün fiyatına zam geldi.

Süt fiyatları geçtiğimiz yıldan bu yana sürekli bir artış eğiliminde.

15 liraya yükseldi

Buna göre çiğ süt fiyatı 12.5 liradan 15 liraya yükseldi. Yüzde 20'lik zam, raflara yansımaya başladı.

Zincir marketlerde private label markalı 1 litrelik sütün fiyatı 21.5 liradan 24 liraya yükseldi.

Sektör temsilcileri 2.5 liralık zammın müstahsilde süt fiyatının 15 liraya yükselmesinden kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Süt artışları başlayacak

Trakya’da bugün çiğ süte 15.5 lira talep edilmeye başlandığını bildiren sektör temsilcileri, bazı kooperatif başkanlarının 15.5 lira ifade etmeye başladığını aktardı.

Çiğ sütte büyük bir sorunun olmadığını ve 15-20 güne süt arzında artışların başlayacağı da belirtiliyor.

Zincir marketlerde durum

Zincir marketlerde normal yüzde 3 ve üzeri yağlı sütlerin fiyatı 24 lira ile 38 lira arasında değişiyor.