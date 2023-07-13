Çiğ süte zam geldi Çiğ sütün fiyatında yüzde 35'lik bir artış yaşandı. Buna göre çiğ sütün tavsiye fiyat 8,5 liradan 11,5 liraya yükseltildi.

ensonhaber.com

Gıda ürünlerine gelen zamlardan çiğ süt de nasibini aldı.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatına yüzde 35 zam yapıldığını açıkladı.

Kararla birlikte tavsiye fiyat 8,5 liradan 11,5 liraya yükseltildi.

11,5 TL'ye yükseltildi

Karar, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Ulusal Süt Konseyi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 11,50 TL olarak belirlenmiştir.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 17 Kuruş fark uygulanacaktır."