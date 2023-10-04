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Fransa'da İslam ve Müslüman karşıtı hamlelerin ardı arkası kesilmiyor.

"Özgürlükler ülkesi" ve "demokrasinin beşiği" olarak anılan Avrupa ülkesinde, okullarda abaya giyilmesi yasaklanmıştı.

İslam karşıtı adım, gelecek yıl Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na da sıçradı.

Hükümet, oyunlara katılacak Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını duyurdu.

Konuya ilişkin haberi, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera’nın katıldığı bir yayında açıkladı.

Sporculara başörtü yasağı

Oudea-Castera, başkent Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını bildirdi.

Fransız Bakan, sporda katı bir "laiklik rejiminin" uygulanmasından yana olduklarını ifade etti.

Bunun ardından Avrupa sessizliğe kapıldı.

"Çok faşist bir uygulama gerçekten"

Ensonhaber YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz'ün yayınına katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, konuya tepkilerini dillendirdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Bizleri için çok önemli. Fransa bir kez daha kabul edilemez bir karar aldı. Fransa spor alanında değil de insan haklarında ihlal noktasında rekora koşuyor. Avrupa başka ülkelere havadan bakıyor.



2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Fransız sporcularının başörtü takımının yasaklanması bir insan hakları ihlalidir. Hem de çok faşist bir uygulama gerçekten.



Bu uygulamanın 2 tarafı var. Birinci kendi vatandaşlarına yaptıkları zulüm bir diğer yandan da İslamafobiyi tetikleyen bir uygulama. Ben genel olarak şöyle bakmak istiyorum. Biz kadın-erkek haklarından bahsederken kadınların böyle bir şeyle karşılaşması gerçekten kabul edilemez.



Biz Fransa’nın aldığı karardan vazgeçmesini talep ediyoruz. Ve kınıyoruz. Ben baktım ve kınama görmedim. Avrupa'daki siyasetçilerden de yardım istiyoruz. Aslında Fransa, Uluslararası Hukuk'u da tamamen ayaklar altına alıyor. Kendi imzaladıkları kararları da yok sayıyorlar.



Ben hem tüm hemcinslerimden hem de sadece hemcinslerimden Meclis’teki herkesin tepki göstermesi gerekir. Ben bu anlamda diğer muhalif partilerden de tepki geleceğini bekliyorum.