Çevre Ajansı’nın Emine Erdoğan himayesinde olduğunu iddia eden bazı kesimler, ajansın kıyı ihalesini aldığına dair de söylenti yaydı. AK Partili Çiğdem Karaaslan da bu iddialara cevap verdi.

Sosyal medyada bazı hesaplar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Çevre Ajansı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı.

Çevre Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile koylara kurulacak mapa ve şamandıra ihalesinde yetkinin Çevre Ajansı Başkanlığı'na verildiğini paylaşan bu hesaplar, Çevre Ajansı'nın Emine Erdoğan himayesinde olduğunu iddia etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iddiaları net bir dille yalanlarken, bu paylaşımların Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılışından önce yapılması dikkatlerden kaçmadı.

"Meclis onaylı bir kurum"

Konu, 24 TV’deki “Arafta Sorular” programında masaya yatırıldı.

Sunucu Esra Elönü, “Çevre Ajansı üzerinden Emine Erdoğan’a saldırılıyor. Bu iftira, bu algının sebebi nedir?” diye sordu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan cevapladı.

Çevre konusundaki hassas olduğu bilinen Emine Erdoğan üzerinden Çevre Ajansı’na iftira atıldığını yineleyen Karaaslan, “Çevre Ajansı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi onayı ile kurulmuş bir ajanstır.

“Bu içler acısı bir durum”



İddia edilen sanki birtakım ihaleler yapılacakmış ve başında da hanımefendi varmış gibi bir garip iftira ile bunu servis eden, o gün Meclis’te olan, bunu gören, nasıl olduğunu, komisyonlardan nasıl geçtiğini, nasıl tartışıldığını, nasıl çıktığını, hangi amaca hizmet edeceğini en az bizim kadar iyi bilen birtakım siyasilerin de buradan beslenmeye çalıştığını görüyoruz. Bu içler acısı bir durum.” dedi.

Çiğdem Karaaslan: Çevre Ajansı'na atılan iftiralar içler acısı bir durum VİDEO

“Algıların, operasyonların bizde bir karşılığı yok”

Karaaslan, “Bu kuruluşun nasıl çalışacağı, yönetim mekanizması bellidir. Şu anda gerçekleştirmeye başladığımız geri dönüşüm ile ilgili mekanizmanın yönetimi ajansta olacak. Bunun haricinde çevreye yönelik yapılacak projelerin farkındalık çalışmalarının, eğitimin, bu alandaki en önemli işlerin yönetildiği, spesifik çalışmaları çevre olan bir ajanstır, tıpkı dünyadaki örnekleri gibi.





Bu çok net ortadayken, kanun ile kurulmuşken böyle bağlantılar kurmaya çalışmak içler acısı. Bunlara takılmadan doğru bilgilendirmeleri yapıyoruz. Geri adım atmıyoruz. Bu algıların, operasyonların bizde bir karşılığı yok.” diye konuştu.