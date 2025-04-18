Çiğli'de belediye işçilerinin grevi ikinci gününde

Haber Merkezi

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nde toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri devam ederken, görüşmelerde tıkanma yaşandı.

Yaşanan olayda, yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde karara varılamaması üzerine işçiler greve gitti.

YÜZDE 29'LUK ZAM TEKLİFİ KABUL GÖRMEDİ

Edinilen bilgilerde, belediye yönetiminin verdiği yüzde 29’luk zam teklifi, sendika tarafından işçilere soruldu.

Ancak işçilerden teklife olumlu yanıt gelmedi.

İŞÇİLER GREVDE

Anlaşma sağlanamamasının üzerine sendika greve gitme kararı aldı.

Çibel'de 1130 belediye işçisi, grev kararıyla üretimi durdururken, belediye binası ve diğer işyerlerine grev pankartları asılarak eylem başlatıldı.

ÇALIŞMALAR DURDU

Grevin 2'inci gününe girildi...

Grev sonrası belediyenin neredeyse bütün birimlerinde çalışmaların durduğu kaydedildi.

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

İşçilerin grev kararı sonrası ilçe genelinde çöpler toplanmadı.

Bunun üzerine çöp konteynerlerinin kenarları ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Durum vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanırken, biriken çöplerin ise halk sağlığı açısından tehlike oluşturduğu ifade edildi.