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Haber Merkezi

CHP'li belediyelerde yol ve çöp sorunundan geçilmiyor.

Özellikle İzmir'de hem su hem yol hem de çöp sorunu gittikçe karmaşık bir hale gelmiş durumda.

İzmir Çiğli Belediyesi'ne bağlı ÇİBEL AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 10 No'lu Şube arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde uzlaşıya varılamayınca, işçiler greve başladı.

SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI

İş bırakma kararı sonrası bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Çöpler, konteyneri aşarak kaldırım ve yollara taştı.

"İLÇENİN BİRÇOK BÖLGESİNDE ÇÖP BİRİKTİ"

Küçükçiğli Pazar Yeri'nde ise pazarcı esnafının tezgahlarını kaldırdığı alanda çöplerin temizlenmediği görüldü.

Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlardan Baran Tuncel, gazetecilere, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi.

"ÇÖP TOPLAYAMAZ HALDESİNİZ"

Sosyal medyadan da Çiğli Belediyesi'ni etiketleyerek tepkilerini dile getiren vatandaşlar, sorunun bir haftadır çözülmediğini söyledi.

"Çiğli’de 1 haftadır çöpler toplanmıyor. Çöp dahi toplayamaz hale geldiniz, sizin yüzünüzden salgın hastalıklar başlayacak" diyen vatandaşlar, tek tek sokaklarındaki çöpleri fotoğraflayıp belediyenin hesabına göndermeye başladı.