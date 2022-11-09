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    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı

    Katıldığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullanarak "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 14:30
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    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı

    Katıldığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullanarak "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.

    Ayrıntılar gelecek...


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