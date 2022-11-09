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- Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
Katıldığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullanarak "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.
- Haber Merkezi
- 09.11.2022 - 14:27
- Güncelleme : 09.11.2022 - 14:30
Katıldığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullanarak "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.
Ayrıntılar gelecek...