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    Cihan Kolivar'a tahliye kararı

    Cihan Kolivar'a tahliye kararı

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderilmişti. Avukatın tutukluluğa itirazı sonucu Kolivar hakkında tahliye kararı verildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 09:24
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    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, geçtiğimiz haftalarda bir skandala imza atmıştı.

    Maliyet fiyatlarını bahane ederek ekmek fiyatlarını sürekli şişiren Kolivar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti seçmenini hedef almıştı.

    Katıldığı canlı yayında "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor" ifadesini kullanan Kolivar için emniyet güçleri harekete geçti.

    Cihan Kolivar, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından gözaltına alındı.

    9 Kasım'da tutuklandı

    Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 Kasım'da adliyeye çıkarıldı. Kolivar, sorgulandığı nöbetçi cumhuriyet savcısınca sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

    Avukatı itiraz etti

    "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklu bulunan Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi ise tutukluluk halinin kaldırılması için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti.

    Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesi VİDEO ARŞİV

    Tahliye kararı

    Hakimliğin itirazı reddetmesinin ardından dosyanın gönderildiği İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, Kolivar'ın tahliyesine hükmetti.

    Kolivar'ın avukatı Çiftçi, müvekkilinin evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edileceğini bildirdi.

    Cihan Kolivar a tahliye kararı #1

    Cihan Kolivar a tahliye kararı #2


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