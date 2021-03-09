Cihangir İslam, CHP'li olma yolunda

Partideki vekil istifaları sonrası Meclis'teki sandalye sayısını artırmak için harekete geçen CHP, Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam'ı partisine katıyor.

CHP'de gündem istifalar...

Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı almasından sonra CHP'de yaprak dökümü başlatan Muharrem İnce, CHP'den daha çok istifa edip partisine katılacak olan isimler olduğunu belirtmişti.

İstifa eden vekillerin yerini doldurmak için ise CHP yönetimi harekete geçti.

ESKİ SAADETLİ

En son 4 vekilinin istifasını vermesiyle Meclis'teki sandalye sayısı 135'e düşen CHP eski Saadet Partili bir ismi gündemine aldı.

Ankara kulislerinde konuşulan isim ise geçtiğimiz sene, görüş ayrılığı nedeniyle Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam...