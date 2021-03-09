CHP'ye katılan eski Saadet Partili Cihangir İslam'ın Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı. İslam için ise akıllarda, Meclis kürsüsünde 15 Temmuz şehitlerine ettiği hakaret kaldı.

CHP, istifa eden vekillerinin yerini doldurmaya çalışıyor...

En son, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla sarsılan CHP, bu boşluğu doldurmak için parti içinde de tanınan bir isme yöneldi.

İstanbul Milletvekili Cihangir İslam...

2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.



ROZETİNİ KILIÇDAROĞLU TAKTI

Geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, bugün de CHP'ye katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Meclis'te gerçekleştirdiği grup toplantısı öncesi İslam'a rozerini taktı

İslam ile birlikte CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya yükseldi.

Cihangir İslam, CHP'ye katıldı VİDEO

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE HAKARET

Cihangir İslam geçtiğimiz yıllarda Meclis'teki konuşmasında 15 Temmuz şehitlerine hakaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı

"Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede."