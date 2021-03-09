Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam nereli, hangi partili? Cihangir İslam'ın hayatı ve biyografisi..

Cihangir İslam kimdir? Cihangir İslam nereli, hangi partili? Cihangir İslam'ın hayatı ve biyografisi..

Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor. Siyasi hayatı ve biyografisi merak edilen Cihangir İslam kimdir?

Geçen yıl Saadet Partisi'nden istifa ettiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bildiren Cihangir İslam, ardından kısa bir paylaşım ile kamuoyuna duyurmuştu.

Cihangir İslam'ın Saadet Partisi'nden neden istifa ettiği merak edilirken, bu istifayla Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 1'e düştü.

Cihangir İslam yapılan görüşmeler neticesinde CHP'ye katılma kararı aldı. Grup toplantısında İslam'ın rozetini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Bu gelişmelerin akabinde Cihangir İslam'a dair bilgiler de vatandaşların merak konusu oldu. Cihangir İslam kimdir, kaç yaşında ve nereli? gibi sorular araştırılıyor.

İşte Cihangir İslam'ın hayatı ve biyografisi..

CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya’da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada – Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center’da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı.

Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.

Mazlumder, Saadet Partisi, HAS PARTİ, Adalet Zemini ve Hak ve Adalet Platformu kurucularındandır. Artı TV 45 + 45 Programı eş moderatörlüğü, Duvar gazetesi köşe yazarlığı yaptı. 100’ün üzerinde bilimsel çalışması yanında sosyal alanda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen İslam, 3 çocuk babasıdır.

CHP sıralarından seçimlere giren Cihangir İslam 2018 seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçildi. İslam, vekil seçildikten sonra Meclis’te Saadet Partisi sıralarına geçti ve Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman ile birlikte Saadet Partisi’ni temsil etti.

Ancak İslam, Mart 2020’de yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle Saadet Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu. Cihangir İslam, “Metot ve görüş farklılıkları, bunun yanında vesayetten ari, özgürlükçü, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi ve her kesimi kucaklayan bir anlayışın hakim olmasına dair inancım genel anlamda istifa gerekçelerimi oluşturmuştur” dedİ.