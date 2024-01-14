Cihangir'de Türk bayrağını indiren şahsa tepki Direkte gördüğü Türk bayrağını indiren şahıs, İran vatandaşı bir mahalle sakininin dikkatini çekti. Bu anları kayda alan mahalleli, "Sen kurban olasın o bayrağa, bugün şehidimiz var" ifadelerini kullandı.

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İHA

İstanbul Cihangir'de sabırları zorlayan anlar yaşandı.

Gece saatlerinde bir sokağa giren şahıs, gönderde olan Türk bayrağını hedef aldı.

Türk bayrağının bulunduğu direğin yanına gelen şahıs, bir süre sonra gönderden aşağıya indirmeye başladı.

Bu anlara şahit olan İran vatandaşı, şahsı bir süre takip ettikten sonra camı açtı.

"Kurban olasın o bayrağa"

İranlı, "Sen kurban olasın o bayrağa, bugün şehidimiz var. Kafan güzel sokaklardasın, dağlarda gençler ölüyor" ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

Bayrağın tekrardan göndere çekildiği görülen görüntülerde, şahıs daha sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Şahıs tespit edildi

İran uyruklu şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşması sonrası polis harekete geçti.

Çalışmalar kapsamda güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saatler inceleme yaparak şahsın ambulans şoförü olarak görev yapan Recep B. (45) olduğunu tespit etti.

Emniyete götürülen Recep B.’nin “mala zarar verme” ve “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

"Alkolün etkisiyle yapmadım"

İfadesi alınan Recep B., şu ifadeleri kullandı;

Evime giderken yol üzerinde direkte katlanmış vaziyette bulunan Türk Bayrağını görerek düzeltmek istedim. Bu nedenle ipini çözüp biraz indirdikten sonra tekrar göndere çıkardım. Bayrağın katlanmış şekilde durmasından rahatsız oldum. Konu hakkında hassasiyetim olduğu için düzelttim. Alkollüydüm, ancak alkolün etkisiyle yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.

Adliyeye sevk edilecek

İfadesi sonrasında “devletine egemenlik alametlerini alanen aşağılamak” suçundan adli işlem yapılan Recep B.‘nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)