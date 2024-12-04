Cihantimur Ailesi'nin kazaya yönelik raporunda detaylar ortaya çıktı

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Türkiye'nin aylarca konuştuğu olay...

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

ABD'YE KAÇTILAR

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

BOSTON'DA TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

OĞULLARI DIŞINDAKİ HERKESİ SUÇLADILAR

Cihantimur Ailesi cinayetten sıyrılmak için rapor üstüne rapor hazırladı. İlk olarak kazaya kurban giden Murat Aci için kusurlu denildi.

Rapora göre hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, o saatte kara yolunun kenarında bulunması nedeniyle yüzde 75 kusurlu idi. Kazayı yapan ve ambulans ekiplerini aramak yerine ailesine haber veren ABD’ye kaçan Timur ise yüzde 25 kusurlu olarak gösterildi.

Söz konusu rapor tepki çekse de Cihantimur Ailesi yeni bir rapor daha hazırlatarak bu kez başkalarının ihmali olduğu söylendi.

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

tv100'ün paylaştığı bilgilere göre Cihan Cihantimur’un kazadan sıyrılması için hazırlatılan raporda, "Dosyadaki kayıtların incelenmesiyle, kazanın 23:20’de olduğu, kaza anında araçta mevcut olan acil çağrı sisteminin devreye girerek 112’nin otomatik olarak aranarak kaza yerinin koordinatlarının protokol gereği önce Ankara’da bulunan 112 merkeze, daha sonra İstanbul’a bilgi verildiği, saat 23:29 itibarıyla İstanbul 112’nin kaza hakkında bilgi sahibi olarak ambulans, polis ve itfaiyenin bilgilendirildiği anlaşılmaktadır. Bu aşamada e-çağrı sisteminin bildirimi ile İstanbul 112’nin ambulans, polis ve itfaiyeyi bilgilendirmesi arasında 9 dakikalık bir süre bulunmaktadır. Kabul görmüş standartlara göre bu uzun bir süredir." İfadeleri kullanıldı.

SUÇU AMBULANSLARA ATTILAR

Raporda ambulans suçlanarak şu ifadeler yer aldı:

Ambulansların kazadan sırasıyla 13, 13, 14, 19, 20 ve 36 dakika sonra atandığı görülmektedir. Kabul görmüş standartlara göre bu çok uzun bir süredir. Ancak dosyaya girmiş olan “Emniyet Vaka formu” son derece yüzeysel bilgiler içermesinin yanı sıra, hangi ambulansların atandığı bilgisinin ardından hangi ambulansın hangi hastayı aldığı, hangi hastaneye götürdüğü gibi bilgiler bu listeden anlaşılamamaktadır. Hasta kazadan 81 dakika sonra hastaneye ulaşmıştır. Kaza yeri, hastane konumu ve olay saati itibarıyla trafik durumu göz önüne alındığında bu sürenin kabul edilemeyecek ölçüde uzun olduğu değerlendirilmektedir.

Rapora göre Cihantimur’un olay yerinden kaçışı değiş ambulansların olay yerine gelişi ve hastaneye varış saatleri ihmal olduğu belirtildi.

ABD’DEKİ KAZALAR ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Raporda ABD’deki kazalar örnek gösterilerek, "Amerika Birleşik Devletleri’nde 2268 yerleşim yerinde meydana gelen trafik kazalarının incelendiği çalışmada, ambulansın olay yerine ulaşma süresi uzadıkça trafik kazaları sonrası ölüm oranlarının arttığı bildirilmiştir. Ambulans müdahale süreleri, özellikle ‘ilk saat beşlisi’ gibi zaman açısından kritik durumları olan hastalar arasında morbidite ve mortaliteyi etkileyebilir" ifadeleri kullanıldı.

Cihantimur’un ABD’de yargılanması ve ABD’deki kazaların örnek gösterilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"DOĞRU MÜDAHALE YAPILSAYDI ÖLÜM ÖNLENEBİLİRDİ"

Cihan Cihantimur’un aklanması için hazırlanan raporda Oğuz Murat Aci'nin ölüm biçimini de yer verilerek aynı zaman da polis ve itfaiye ekipleri de suçlanarak şöyle denildi:

Müteveffanın sol bacağındaki kanama sonucu hayatını kaybettiği sabittir. Bir bacakta mevcut dış kanamanın tedavisi oldukça basittir. Herhangi bir kişi tarafından kolaylıkla uygulanabilecek niteliktedir. Özellikle ilkyardım eğitimi almış kişilerin (itfaiye erleri, polis, bunu bilmesi ve uygulaması beklenir. Bu açıklanan nedenlerle, bacakta diz altı hizasında oluşan toplardamar kanaması sonucu gelişen ölümün, eğer doğru müdahaleler yapılmış olsaydı önlenebilir bir ölüm olduğu söylenebilir.

Cinayet değil ihmal olarak göstermek için mücadele eden Cihantimur Ailesi’nin ABD’de yargılanması devam ediyor.